घोटावडे उपकेंद्रात औषधांची चणचण
भुकूम ता. ३ : घोटावडे (ता. मुळशी) येथील आरोग्य उपकेंद्रात रुग्णांची संख्या जास्त असते. त्याप्रमाणात कर्मचारी कमी आहेत. तसेच येथील लोकवस्ती वाढली असून त्याप्रमाणात औषधपुरवठा कमी होत आहे.
घोटावडे येथील उपकेंद्र मुख्य गावठाणात असून गावाला बारा वाड्या आहेत. उपकेंद्रात दोन कर्मचारी व सहा आशा वर्कर काम करत आहेत. येथील वाढलेला बांधकाम व्यवसाय, कंपन्या, खासगी शाळा, जवळच असलेले आयटी पार्क यामुळे कामगारांची लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. येथे चार बेड्स आहेत. त्यामुळे दिवसाला सरासरी ५० ते ७५ रुग्ण होत असतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी पडते. येथे दीपाली कांबळे समुदाय अधिकारी तर रोहित भोईटे आरोग्य सेवक म्हणून काम करतात. येथील मुख्य आरोग्य केंद्र माण आहे. औषधांचा पुरवठा जनगणनेनुसार होत असतो. वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार औषधे पुरत नाहीत. तसेच कर्मचारी कमी असून माहिती पुरवणे, विभागाच्या मीटिंग यामध्ये जास्त वेळ जातो असे रोहित भोईटे यांनी सांगितले. भेट दिली असता सामुदायिक अधिकारी कांबळे माण येथे मिटींगला गेल्या होत्या. दरम्यान, कर्मचारी कमी असले तरी आरोग्य सेवा चांगली मिळते. फोनवरही माहिती व वेळ देतात. कर्मचारी वेळेत उपस्थित असतात असे यासीन तांबोळी, हीना शेख व उत्तम खानेकर रुणांनी सांगितले.
