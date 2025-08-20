सहकारातील महामेरू मा. हर्षवर्धन पाटील
सहकारातील महामेरु
मा. हर्षवर्धन पाटील
- संपतराव बंडगर,
तज्ज्ञ संचालक, कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना, इंदापूर
हर्षवर्धन पाटील यांचा सहकारातील अभ्यास विचारात घेऊन त्यांची राष्ट्रीय साखर संघाच्या अध्यक्षपदी निवड केली आहे. इंदापूर तालुक्यातील सहकारी चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या पाटील साहेबांना या निमित्ताने देशातील सहकारी चळवळीचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळते आहे, ही इंदापूर तालुक्याच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. तसेच देशाच्या सहकार क्षेत्राला दिशा मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. मागील वर्षाहूनही अधिक काळ ते राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्षपद सक्षणपणे सांभाळत आहेत. त्या निमित्ताने देशभरातील सहकारी चळवळीला दिशा देण्याचे काम त्यांच्या माध्यमातून होत आहे.
सहकारामध्ये अभ्यासू कार्यकर्ते आले पाहिजे, हा पाटील साहेबांचा नेहमीच अट्टहास असतो. याच अट्टहासातून त्यांनी मदनवाडी गावातील माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याची कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे तज्ञ संचालक म्हणून निवड केली. काम करत असताना त्यांची सहकाराप्रती असलेली श्रध्दा जाणवली. सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला ताकद देणारा, सहकाराला नवसंजीवनी देणारा नेता व सहकारातील महामेरु म्हणून हर्षवर्धन पाटील पाटील यांची ओळख आहे. त्यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा...
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.