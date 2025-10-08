मदनवाडीमध्ये महिलेची गळफास लावून आत्महत्या
भिगवण, ता. ८ : प्रेम विवाह झाला असतानाही पती दुसऱ्या महिलेशी बोलत असल्याच्या कारणांवरून मदनवाडी (ता. इंदापूर) येथे रहात असलेल्या उत्तर प्रदेशातील महिलेने गळफास लावून आत्महत्या केली आहे. या प्रकरणी महिलेच्या पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पूनम शिवकुमार चौहान (वय ३४ रा. रसा ता. रूपेलपुर जि. बलिया उत्तरप्रदेश) असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी महिलेचा पती शिवकुमार अर्जुन चौहान (वय. २९ रा. रसा ता. रूपेलपुर जि. बलिया उत्तरप्रदेश) याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील शिवकुमार चौहान यांनी त्यांची पत्नी पूनम चौहान सोबत प्रेमविवाह केला होता. सध्या ते मदनवाडी (ता. इंदापूर) येथे वास्तव्यास होते. प्रेम विवाह केलेला असतानाही पती दुसऱ्या महिलेशी बोलत असल्याच्या कारणांवरून पुनमने राहत्या घरामध्ये आपल्या मरणास नवरा शिवकुमार चौहान जबाबदार आहे अशी चिठ्ठी लिहून ठेवत स्वयंपाक घरातील छताच्या लोखंडी हुकाला ओढणीच्या साहाय्याने गळफास लावून आत्महत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी शिवकुमार चौहान विरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून आरोपीस अटक केली आहे.
