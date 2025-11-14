तक्रारवाडी येथे १०७ रुग्णांची तपासणी
भिगवण, ता. १४ ः तक्रारवाडी (ता. इंदापुर) येथे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत ॲनिमियामुक्त गाव आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या अंतर्गत गावातील १०७ रुग्णांची तपासणी झाली. या शिबिराचे उद्घाटन सरपंच प्राजक्ता वाघ व उपसरपंच मंदाकिनी मोरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी गरोदर माता तपासणी, पोषक आहाराचे वाटप, असंसर्गजन्य रोग तपासणी व उपचार, रक्त तपासणी, नेत्र तपासणी, आयुष्यमान कार्ड वाटप करण्यात आले. ग्रामपंचायत सदस्या संगीता वाघ, राणी काळंगे, अविनाश धुमाळ, शरद वाघ, ग्रामसेविका शोभा जाधव, इंदापुर तालुका महिला राष्ट्रवादी काँग्रेस उपाध्यक्षा सीमा काळंगे, स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. अमोल खानावरे, दंतचिकित्सक डॉ. शिवरानी खनवरे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्नेहल कारंडे, निरीक्षक आप्पासाहेब बंडगर आदी उपस्थित होते. समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉ. मृदुला जगताप, आरोग्य सहायक दिलीप पवार, आरोग्य सेवक मारुती गायकवाड, प्रज्योत मोटे, प्रिया भोसले, शीतल गायकवाड, शोभा काळंगे, ज्योती जगताप यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.
