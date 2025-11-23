ट्रॅक्टरच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू
भिगवण, ता. २३ : भिगवण बारामती रस्त्यावर पिंपळे (ता. इंदापूर) येथे ट्रॅक्टरने दुचाकीला धडक दिली. यामुळे झालेल्या अपघातात हरिदास अण्णा धोत्रे (वय. २८ रा. मदनवाडी, ता. इंदापूर) या सायकलस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. बेशिस्त ऊस वाहतुकीचा हंगामातील हा दुसरा बळी ठरला आहे. ऊस वाहतुकीवर पोलिस प्रशासन व परिवहन विभाग यांनी तातडीने योग्य उपाय योजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. अपघाताबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरिदास धोत्रे हा रविवारी (ता.२३) पहाटे दीडच्या सुमारास मोटार सायकलवरून भिगवणहून बारामतीकडे निघाला होता. त्यावेळी पिंपळे येथे ट्रॅक्टर तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला तसेच मोटार सायकलीचे मोठे नुकसान झाले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांनी सांगितले. अधिक तपास भिगवण पोलिस करीत आहेत.
