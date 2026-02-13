भिगवण येथे आजपासून जिजाऊ व्याख्यानमाला
भिगवण, ता. १३ ः येथील अखिल भारतीय मराठा महासंघ व छत्रपती शिवराय सार्वजनिक वाचनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिवजयंतीनिमित्त शनिवारपासून (ता. १४) पाच दिवसीय राजमाता जिजाऊ व्याख्यानमालेचे आयोजन केल्याची माहिती संयोजकांच्या वतीने देण्यात आली आहे.
व्याख्यानमालेचे उद्घाटन शनिवारी (ता. १४) मनोज जरांगे-पाटील यांचे हस्ते होणार आहे. व्याख्यानमालेचे प्रथम पुष्प ज्येष्ठ साहित्यिक अशोक नायगावकर हे ‘मिश्किली आणि कविता’ या विषयावर गुंफणार आहेत. द्वितीय पुष्प रविवारी (ता. १५) पत्रकार विलास बडे हे ‘जीवन चक्रव्यूहातील आजचा अभिमन्यू’ या विषयावर गुंफणार आहेत. तृतीय पुष्प सोमवारी (ता. १६) चित्रपट अभिनेत्री श्वेता शिंदे ‘महिलांनो अबला नाही, तर सबला व्हा’ या विषयावर गुंफणार आहेत. चतुर्थ पुष्प मंगळवारी (ता. १७) शिवव्याख्याते शेख सुभान अली हे ‘मानवतावादी छत्रपती शिवाजी महाराज’ या विषयावर गुंफणार आहेत. पाचवे पुष्प बुधवारी (ता. १८) राष्ट्रपती शौर्य पदक विजेते कमांडो मधुसूदन सुर्वे हे ‘धैर्य आणि समर्पणाची शौर्यगाथा’ या विषयावर गुंफणार आहेत. कार्यक्रमासाठी माजी आमदार यशवंत माने, भाजप पुणे जिल्हाध्यक्ष वासुदेव काळे, पुणे जिल्हा बँकेचे संचालक आप्पासाहेब जगदाळे, छत्रपती कारखान्याचे माजी अध्यक्ष अविनाश घोलप उपस्थित राहणार आहेत. व्याख्यानमालेस उपस्थित राहावे असे आवाहन संयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
