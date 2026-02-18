भिगवण कडकडीत बंद; छावणीचे स्वरूप
भिगवण, ता. १८ : येथील २१ वर्षीय तरुणीच्या अपहरणाच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या ''भिगवण बंद''ला बुधवारी शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व व्यवहार कडकडीत बंद राहिल्याने बाजारपेठेत शुकशुकाट होता. दरम्यान, तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून भिगवणला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
शासकीय विश्रामगृहाजवळून मंगळवारी (ता. १७) दुपारी चारच्या सुमारास आई आणि भावासोबत जात असलेल्या तरुणीचे दोन आरोपींनी अपहरण केले होते. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीप गिल यांनी भिगवणला भेट देऊन तपासाचा आढावा घेतला. पुणे आणि अहिल्यादेवीनगर परिसरात आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना करण्यात आली असून, नागरिकांनी तपासात सहकार्य करावे, असे आवाहन गिल यांनी केले आहे.
घटनेला २४ तास उलटूनही आरोपींना अटक न झाल्याने मदनवाडी आणि स्वामी चिंचोली (ता. दौंड) परिसरात तणाव आहे. दरम्यान, आरोपींना तातडीने अटक करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.
