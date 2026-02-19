भिगवणमध्ये शिवजयंतीनिमित्त प्रतिमा पुजन, व्याख्यानमाला, नृत्य स्पर्धा, होम मिनिस्टर
भिगवण, ता. १९ ः भिगवण (ता. इंदापूर) व परिसरामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. शिवजयंतीनिमित्त प्रतिमापूजन, नृत्य स्पर्धा, व्याखानमाला आदी कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते.
येथील ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये शिवजयंती साजरी करण्यात आली. यावेळी सरपंच गुराप्पा पवार, राजकुमार हगारे यांच्या हस्ते प्रतिमापूजन करण्यात आले. यावेळी पराग जाधव, अजिंक्य माडगे, तुषार क्षीरसागर, कपिल भाकरे, सत्यवान भोसले, डॉ. माधवराव नाईक निंबाळकर, खंडेराव गाडे, अप्पासाहेब गायकवाड उपस्थित होते. येथील स्वामी समर्थ बाल संस्कार केंद्राच्या वतीने मेघा शेलार व धनश्री गुरव यांचे मार्गदर्शनाखाली शिवराय व मावळे यांचे वेषामध्ये काढलेली मिरवणूक लक्षवेधी होती.
येथील जाणता राजा मंडळाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात साहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांच्या हस्ते प्रतिमापूजन करण्यात आले. यावेळी गुराप्पा पवार, पराग जाधव, अजिंक्य माडगे, सचिन बोगावत, प्रशांत शेलार, प्रदीप वाकसे, बापूराव थोरात, जावेद शेख, अप्पासाहेब पवार उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संयोजन माऊली चव्हाण, योगेश चव्हाण, संतोष भालेराव, नीलेश चव्हाण, गणेश जाधव, संतोष दाभाडे, अरुण चव्हाण यांनी केले.
येथील श्रीनाथ तरुण मंडळाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमांमध्ये प्रतिमापूजन मेघना बंडगर व पराग जाधव यांच्या हस्ते प्रतिमापूजन करण्यात आले. यावेळी हेमाताई माडगे, गुराप्पा पवार, संजय देहाडे, प्रशांत शेलार, अजिंक्य माडगे, तुकाराम बंडगर उपस्थित होते.
येथील अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने शिवजयंतीनिमित्त राजमाता जिजाऊ व्याख्यानमालेचे आयोजन केले होते. व्याख्यानमालेचे उद्घाटन मनोज जरांगे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. व्याख्यानमालेमध्ये हास्य कवी अशोक नायगावकर, पत्रकार विलास बडे, अभिनेत्री श्वेता शिंदे, कमांडो मधुसूदन सुर्वे यांची व्याख्याने झाली. कार्यक्रमाचे नियोजन शाखाध्यक्ष डॉ. संकेत मोरे, शहराध्यक्ष प्रशांत गायकवाड, तालुकाध्यक्ष छगन वाळके, व्याख्यानमालेचे संयोजक डॉ. जयप्रकाश खरड, विजय गायकवाड व पदाधिकाऱ्यांनी केले.
भिगवण स्टेशन येथे शिवरत्न प्रतिष्ठानच्यावतीने शिवजयंतीनिमित्त रात्री १२ वाजता शिवजन्म सोहळा कार्यक्रमामध्ये महिलांनी पाळणा गायन केले. सकाळी प्रतिमापूजन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्या मेघना बंडगर, पंचायत समिती सदस्या हेमाताई माडगे, प्रमिला जाधव, पराग जाधव, अशोक शिंदे उपस्थित होते. प्रतिष्ठानच्या वतीने महिलांसाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते.
1386