भोरमधील दांपत्यास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी चौंघावर गुन्हा
भोर, ता. २१ : शहरातील नागोबा आळी येथे भाड्याने राहणाऱ्या पती- पत्नीस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बारामती येथील तरुणासह इतर तिघांवर भोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.
निखिल सकट (रा. बारामती) आणि त्याच्या तीन साथीदारांवर गुन्हा दाखल झाला असून, आत्महत्येत काजल काळूराम गुंजाळ (वय २८, मूळ रा. अलगुडेवाडी, फलटण, जि. सातारा) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून, त्यांचे पती काळूराम गोरख गुंजाळ हे बचावले आहेत.
याबाबत भोर पोलिसांनी माहिती दिली की, आरोपी निखिल सकट हा काजल गुंजाळ यांना घेऊन जाण्याच्या आणि काळूराम गुंजाळ यांना मारण्याच्या धमक्या देत होता. या त्रासाला कंटाळून काजल व काळूराम यांनी ३१ जुलैच्या रात्री विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. हे त्यांच्या मुलाच्या लक्षात आल्यावर त्याने नातेवाइकांना बोलावले. नातेवाइकांनी त्यांना १ ऑगस्टला पहाटे भोरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात आणि त्यानंतर पुण्यातील खासगी रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल केले. उपचार सुरु असताना १० ऑगस्टला काजल यांचा मृत्यू झाला, तर काळूराम यांचा जीव वाचला. याबाबत भारती विद्यापीठ पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तो भोर पोलिस ठाण्याकडे वर्ग केला. बुधवारी (ता. २०) भोर पोलिसांनी निखिल सकट आणि त्याच्या इतर तीन साथीदारांवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. पोलिस उपनिरीक्षक अनिल चव्हाण पुढील तपास करीत आहेत.
