‘राजगड’च्या कर्जास ‘एनसीडीसी’ला हमी

भोर, ता. २६ : माजी आमदार संग्राम थोपटे अध्यक्ष असलेल्या अनंतनगर- निगडे (ता. भोर) येथील राजगड सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून खेळत्या भांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी कर्जास राज्य शासनाने मंजुरी दिली. मंगळवारी (ता. २६) मुंबईत मंत्री मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे नवीन प्रस्तावानुसार ‘राजगड’ला ‘एनसीडीसी’कडून ४६७ कोटी ८५ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
राजगड कारखान्याबरोबर भोर आणि राजगड तालुक्यातील सहकार क्षेत्राला सुगीचे दिवस येणार आहेत. सद्यःस्थितीत बंद असलेला राजगड कारखाना नव्या रूपाने उभा राहणार असून, साखर निर्मितीसोबत इतर तीन प्रकल्प उभे राहणार आहेत. यामध्ये राजगड कारखान्याच्या प्रतिदिन ३ हजार ५०० टन गाळपाचा नवीन प्रकल्प, ६० एलपीडी क्षमतेचा नवीन डिस्टीलरी प्रकल्प (मद्यनिर्मिती प्रकल्प), १२ मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प आणि ५ टन सीएनजी गॅस निर्मिती प्रकल्पाचा समावेश आहे.
सद्यःस्थितीत राजगड कारखान्यावर कोट्यवधींचे कर्ज असून, कारखान्यातील मशिनरी जुनी झालेली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले आहेत. त्यामुळे कारखाना बंद झाला. मात्र, आता साखर कारखान्यासह इतरही प्रकल्प उभे राहणार असल्यामुळे सर्वांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. तालुक्यातील शेतकऱ्यांबरोबर, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि तरुण-तरुणींमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. संग्राम थोपटे यांनी भाजपत प्रवेश केल्यामुळेच लाभ मिळाला असल्याची चर्चा सुरु आहे.
राज्य सरकारच्या कॅबिनेट मंत्री मंडळाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या कर्जास हमी दिल्यामुळे आम्हाला आनंद झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे, मंत्री मंडळाचे आणि संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांसह शासनाचे अधिकारी व पदाधिकारी या सर्वांचे कारखान्याचे संचालक, सभासद व शेतकरी यांच्यावतीने मी आभार मानतो.
- संग्राम थोपटे, माजी आमदार तथा अध्यक्ष राजगड साखर कारखाना
