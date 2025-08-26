भोरमधील मुख्य बाजारपेठेत आज वाहन बंदी
भोर, ता. २६ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता.२७) भोर शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या मंगळवार पेठेतील नगरपालिका चौक ते सुभाष चौकातील गणपतीपर्यंतच्या मार्गावर दुचाकींसह सर्व वाहनांना बंदी करण्यात आली. बुधवारी सकाळी ८ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत बाजारपेठेत कोणत्याही वाहनांना परवानगी दिली जाणार नाही, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार आणि नगरपालिकेचे आरोग्य विभाग प्रमुख महेंद्र बांदल यांनी दिली.
गणेशोत्सव महासंघाची मंगळवारी (ता.२६) सायंकाळी पोलिस ठाण्यात झालेल्या पहिल्या बैठकीत पवार व बांदल यांनी ही माहिती दिली. जिल्हाधिका-यांच्या आदेशानुसार गणेशोत्सवाचा सण सुरळीत पार पाडण्यासाठी आणि या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी भोर पोलिस ठाण्याअंतर्गत गणेशोत्सव महासंघाची स्थापना करण्यात आली आहे. शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी, गणेश मंडळांचे आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधी यांची या गणेशोत्सव महासंघात निवड केलेली आहे. बाजारपेठेत वाहनबंदी असल्यामुळे गणेशमूर्तींच्या खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांनी आपली वाहने भाजी मंडई आणि एसटी स्टॅंडजवळील स्मशानभूमीच्या वाहनतळावर पार्क करावीत, असे आवाहन नगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले. यावेळी गणेशोत्सव महासंघाचे अध्यक्ष निवासी नायब तहसीलदार अरुण कदम, पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीप्ती करपे, नगरपालिकेचे महेंद्र बांदल, महावितरणचे कृष्णा दानवले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रकाश जाधवर, पोलिस हवालदार अभय बर्गे, धर्मवीर खांडे, अतुल मोरे, विजय जाधव, सारंग शेटे, गणेश पवार, जयवंत शेटे, सागर साळुंके, तुषार भोकरे, धीरज दानवले, नीलेश तारू, जगन्नाथ भेलके, कुणाल सागळे व दिनेश सागळे उपस्थित होते.
गणेशोत्सवाच्या काळात ध्वनिप्रदूषण होणार नाही याची काळजी संबंधित गणेशमंडळांनी घ्यावी. प्रशासनामार्फत वाद्यांच्या आवाजाच्या मर्यादेची (डेसीबेलची) आणि मद्यपान केलेल्यांची तपासणी केली जाणार आहे.
अण्णासाहेब पवार, पोलिस निरीक्षक, भोर
