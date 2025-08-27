राजगड कारखान्याचे पुनर्जीवन होणार : थोपटे
भोर, ता. २७ : माजी आमदार संग्राम थोपटे अध्यक्ष असलेल्या अनंतनगर-निगडे (ता. भोर) येथील राजगड सहकारी साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून खेळत्या भांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी कर्जास राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. २६) मंजुरी दिली. याचा भोरमधील भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला.
संग्राम थोपटे यांच्या रायरेश्वर डोंगरी विकास परिषदेच्या कार्यालयासमोर कार्यकर्त्यांनी बुधवारी (ता. २७) दुपारी फटाके फोडून आणि पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी संग्राम थोपटे व कारखान्याचे उपाध्यक्ष पोपट सुके यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, चंद्रकांत पाटील व जयकुमार गोरे, आमदार राहुल कुल आदींचे कारखान्याचे संचालक व सभासदांच्या वतीने आभार मानले. यावेळी पृथ्वीराज थोपटे, बाळासाहेब गरुड, जीवन कोंडे, रवींद्र कंक, संतोष धावले, समीर घोडेकर, धनंजय वाडकर, किसन सोनवणे, शिवाजीराव कोंडे, आबा यादव, सुभाष कोंढाळकर, सुरेखा निगडे, उत्तम थोपटे, विकास कोंडे, चंद्रकांत सागळे, अभिषेक येलगुडे, विठ्ठल आवाळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी थोपटे म्हणाले, ‘‘राजगड कारखान्याला मिळणाऱ्या ४६७ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या कर्जामुळे कारखान्याचे पुनर्जीवन होऊन तालुक्यातील सहकार क्षेत्राला नवीन ऊर्जा मिळणार आहे. कारखान्यावर असलेली बँक व व्यापाऱ्यांची देणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह शासनाची देणी देण्यात येणार आहेत. यावर्षी कारखाना जुन्याच पद्धतीने सुरु ठेवणार आहे. पावसाळा संपल्यानंतर प्रतिदिन ३ हजार ५०० टन गाळपाच्या नवीन प्रकल्पाचे भूमीपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. याशिवाय कर्जामधून कारखान्याच्या वतीने ६० एलपीडी क्षमतेचा नवीन डिस्टिलरी प्रकल्प (मद्यनिर्मिती प्रकल्प), १२ मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प आणि दररोज ५ टन सीएनजी गॅस निर्मिती प्रकल्पही सुरु करण्यात येणार आहेत. यामुळे भोर तालुक्याचे थांबलेले अर्थचक्र पुन्हा सुरु होणार असून, सहकार क्षेत्राबरोबर राजकीय परिस्थिती बदलणार आहे.’’
