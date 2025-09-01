आठवडे बाजार भोरला आज बंद

भोर, ता. १: भोरचा आठवडे बाजार साडेपाच दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन असल्यामुळे मंगळवारी (ता.२) बंद ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती नगरपालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. मंगळवारी दुपारनंतर साडेपाच दिवसांच्या गणपतीच्या गणेश मूर्तीच्या विसर्जनाची मिरवणूक सुरू होणार आहे. विसर्जन मिरवणुकीचा मार्ग हा आठवडे बाजार भरत असलेल्या मार्गावरूनच असल्यामुळे आठवडे बाजार बंद करण्याचा निर्णय नगरपालिका प्रशासनाने घेतला असल्याचे मुख्याधिकारी तथा प्रशासक गजानन शिंदे यांनी सांगितले. मंगळवार ऐवजी बुधवारी (ता.३) दिवसभर आठवडे बाजार भरविण्यात येणार आहे. याची सर्व व्यावसायिकांनी, ग्राहकांनी आणि शेतकऱ्यांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन नगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले.
