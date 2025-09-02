भोरमधील शनिघाटावर गणेशविसर्जनासाठी गर्दी
भोर, ता. २ : शहरातील सार्वजनिक गणेश मंडळांसह घरांमधून प्रतिष्ठापना केलेल्या पाच दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे मंगळवारी (ता. २) विसर्जन करण्यात आले. पारंपरिक वाद्ये, ढोल-ताशांच्या गजराबरोबर टाळ-मृदंगाच्या आवाजाने परिसर दणाणून गेला. रिमझिम पावसातही शहरातील मुख्य विसर्जन केंद्र असलेल्या शनिघाटावर दरवर्षीपेक्षा अधिक गर्दी होती.
शहरातील बजरंग आळीतील नवयुग तरुण मंडळाने सर्वप्रथम दुपारी एक वाजता, तर मंगळवार पेठेतील अमर मित्र मंडळ, अचानक मित्र मंडळ, गोल्डन मित्र मंडळ व आमराई आळीतील गणेश मित्र मंडळाच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन केले. नवयुग तरुण मंडळाने दरवर्षीप्रमाणे पारंपरिक ढोल-ताशांच्या गजरात गणेशमूर्तीची मिरवणूक काढली. शहरातील राजवाडा चौकाजवळील शनिघाटावर सर्वाधिक नागरिकांनी गणेश विसर्जन केले. याशिवाय रामबाग येथील ओढ्यावर अनेक जणांनी गणेश विसर्जन केले. नगरपालिकेच्या वतीने शहरातील राजवाडा चौक, नगरपालिका शाळा, चौपाटी, नगरपालिका चौक व सम्राट चौक या पाच ठिकाणी कृत्रिम विसर्जन हौद आणि त्याशेजारी निर्माल्य कलशही ठेवण्यात आले. नोकरीसाठी बाहेर जाणाऱ्या नागरिकांनी घरातील गणपतींचे विसर्जन हौदामध्ये करण्यास पसंती दिली.
पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार यांनी पोलिस अधिकारी, पोलिस कर्मचारी, होमगार्ड आणि राखीव पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने शहरात कडक बंदोबस्त ठेवला. दरम्यान शनिघाटाजवळ नीरा नदीच्या दुसऱ्या काठावर भोलावडे गावातील गणेश विसर्जन केल्यामुळे शनिघाटावरील नीरा नदीच्या दोन्ही काठांवर गर्दीचा महापूर दिसून आला. नगरपालिकेच्या वतीने शनिघाटावर रेलिंग व बॅरिकेड्स लावण्यात आले.
