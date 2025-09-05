जिल्हा बँक भोर शाखेत ग्राहकांचे गुलाबपुष्पाने स्वागत
भोर, ता. ५ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त बँकेत आलेल्या ग्राहकांचे गुलाबपुष्प देवून स्वागत करण्यात आले.
भोर शहरातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या असलेल्या दोन शाखांमध्ये गुरुवारी (ता.४) १०८ वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. बँकेच्या ग्राहकांच्या उपस्थितीत पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार यांच्या हस्ते केक कापण्यात आला. यावेळी सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार एकनाथ शिवतरे, भरत लेकावळे, दत्तात्रेय मोरे, डॉ. अण्णासाहेब बिराजदार, बँकेचे विभागीय अधिकारी आशिष मारणे, विशेष वसुली अधिकारी विनोद काकडे, शाखा व्यवस्थापक बाळासाहेब चव्हाण, विकास अधिकारी श्याम घोणे, संकेत खुटवड, महेश बोबडे आदींसह विकास संस्थांचे अध्यक्ष अंकुश दामगुडे, शरद शिवतरे, चंद्रकांत चंदनशीव, सखाराम चोर, रामचंद्र गुरव, चंद्रशेखर शिंदे व जयंत शहा उपस्थित होते.
बँकेच्या ज्येष्ठ महिला खातेदारांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून बँकेच्या प्रतिकृतीचे पूजन करण्यात आले. विद्युत रोषणाई, रांगोळी आणि फुलांच्या माळांनी सजावट केली होती. भोर तालुक्यात बँकेच्या ११ शाखा असून असंख्य नागरिकांना सर्व बँकिंग सेवा दिल्या जात असल्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही सर्वसामान्यांची बँक म्हणून ओळखली जात असल्याचे विशेष वसुली अधिकारी विनोद काकडे यांनी सांगितले. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची स्थापना ४ सप्टेंबर १९१७ मध्ये झाली असून बँकेच्या स्थापनेपासून बॅंकेचा सातत्याने ऑडिट वर्ग ''अ'' आहे. याशिवाय प्रशिक्षित सेवक वर्ग व अद्यवायत संगणकीकृत सेवा, कोअर बँकिंग, ए.टी.एम, एटीएम मोबाईल व्हॅन सेवा, मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग आदी सेवा-सुविधा उपलब्ध असल्याचे बँकेचे विभागीय अधिकारी आशिष मारणे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.