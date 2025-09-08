भोर शहर ‘राष्ट्रवादी’ची नवीन कार्यकारिणी जाहीर
भोर, ता. ८ : राष्ट्रवादी काँग्रेसची शहरातील नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षपदी संदीप शेटे यांची, कार्याध्यक्षपदी सोमनाथ ढवळे यांची आणि राष्ट्रवादी युवक अध्यक्षपदी अनुप धोत्रे यांची निवड करण्यात आली. तसेच, राजन घोडेस्वार यांची जिल्हा कार्याध्यक्ष आणि निखिल गायकवाड यांची जिल्हा उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.
भोरमध्ये आमदार शनिवारी (ता. ५) शंकर मांडेकर यांच्या हस्ते नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना निवडीचे पत्र देण्यात आले. यावेळी शहरातील इतर पक्षांच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी व तरुणींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्याक्ष रणजित शिवतरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रकांत बाठे, माजी उपसभापती विक्रम खुटवड, माजी नगरसेवक यशवंत डाळ, नितीन थोपटे, महिला दीक्षा विद्या पांगारे, युवती अध्यक्ष नीलम झांजले, दत्तात्रेय मोरे आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची शहर कार्यकारिणी पुढीलप्रमाणे- संदीप शेटे (अध्यक्ष), सोमनाथ ढवळे (कार्याध्यक्ष), गणेश मोहते (उपाध्यक्ष), सागर वालगुडे (उपाध्यक्ष), एकनाथ रोमन (खजिनदार), बाळासाहेब खुटवड (सरचिटणीस).
भोर शहर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस- अनुप धोत्रे (अध्यक्ष), निखल झणझणे (कार्याध्यक्ष), सोनल साळुंके (उपाध्यक्ष), नीलम रोमन (महिला अध्यक्ष), कोमल शेटे (कार्याध्यक्ष), अर्चना शेटे (खजिनदार), अक्षय चोरघे (विद्यार्थी सेल अध्यक्ष), युवराज पालकर (ओबीसी सेल अध्यक्ष), संतोष भेलके (सांप्रदायिक सेल अध्यक्ष), इम्रान पटेल (दिव्यांग सेल अध्यक्ष), मुस्तफा मुसा खान (अल्पसंख्याक सेल अध्यक्ष), तेजस मोरे (सामाजिक न्याय विभाग अध्यक्ष).
