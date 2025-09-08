आंबाडे येथे बिबट्याचे दर्शन
भोर, ता. ८ : भोर-मांढरदेवी मार्गावरील अंबाडखिंड घाटाच्या पायथ्याशी अंबाडे गावच्या एसटी थांब्यालगत असलेल्या लोकवस्तीजवळ बिबट्याचे दर्शन झाल्यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
मांढरदेव (ता.वाई, जि.सातारा) येथील एक तरुण अंबाडे गावच्या थांब्याजवळ सुमो मोटार घेऊन रविवारी (ता.७) रात्री आठच्या सुमारास थांबला होता. त्यावेळी रस्त्यालगत असलेल्या दत्तमंदिराजवळ असलेल्या पाण्याच्या टाकीतून पाणी घेण्यासाठी तो मोटारीतून खाली उतरला. तेव्हा त्याला समोरच बिबट्या दिसला. तो लगेचच मोटारीत बसला आणि ती सुरू करून निघाला. दरम्यान मोटार सुरु करतानाच त्याने बिबट्याचे काही सेकंदाचे मोबाइलमध्ये चित्रीकरण केले.
दरम्यान, यावेळी वस्तीवरील काही नागरिकांना बिबट्याच्या गुरगुरण्याचा आवाजही आला. तरुणाने या घटनेची माहिती अंबाडे गावातील तरुणांना दिली. तरुणांनी त्वरित समाजमाध्यमांवर ही माहिती पसरवून नागरिकांना आणि मांढरदेवीला जाणाऱ्या प्रवाशांना सतर्क केले. त्यानंतर रात्री उशीरापर्यंत तरुणांनी अंबाडे गावात गस्त सुरू ठेवली. नागरिकांनी या घटनेची माहिती वन विभागाला दिल्यानंतर सोमवारी (ता.८) सकाळी वनरक्षक संदीप शिवले यांनी अंबाडेतील मनोज खोपडे आणि इतरांसह घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. त्यावेळी बिबट्याचे चित्रीकरण केलेला तरुणही होता. त्याने बिबट्या दिसल्याची जागा दाखवली. तेथे बिबट्याच्या पायांचे ठसे आढळून आले आहेत. त्यानंतर तो बिबट्याच असल्याची खात्री वनरक्षकांनी दिली. दरम्यान अंबाडखिंड घाटाच्या जंगलात बिबट्याचा वावर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, स्वतःची व जनावरांची काळजी घ्यावी आणि बिबट्या किंवा इतर वन्यप्राणी दिसल्यास वनविभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन भोरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी राऊत यांनी केले.
05780
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.