उत्रौलीत काही शेतकऱ्यांचा एमआयडीसीला विरोध

भोर, ता. ९ : तालुक्यातील उत्रौली- वडगाव येथे प्रस्थापित असलेल्या एमआयडीसीसाठी भूसंपादन करण्याबाबतची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत काही शेतकरी खातेदारांनी एमआयडीसीसाठी जमीन देण्यास नकार दिल्यामुळे गोंधळ उडाला.
उत्रौली (ता. भोर) येथील ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात गुरुवारी (ता. ९) सकाळी एमआयडीसीचे अधिकारी आणि खातेदार शेतकरी यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीस एमआयडीसीच्या पुणे क्रमांक १च्या विभागीय अधिकारी अर्चना पठारे, भोरचे प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात, तहसीलदार राजेंद्र नजन, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, अशोक शिवतरे यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी व खातेदार शेतकरी उपस्थित होते.
या बैठकीच्या सुरवातीस अधिकाऱ्यांनी एमआयडीसी झाल्यास शेतकऱ्यांना होणाऱ्या फायद्याची माहिती दिली. यामध्ये जमिनीला रेडीरेकनर आणि बाजारभावाच्या तुलनेत चांगला मोबदल्यासह परतावाही चांगला मिळणार, स्थानिकांना रोजगार मिळणार आणि इतर गोष्टींची माहिती दिली. काही शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीसाठी सहमती दर्शवली, तर काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला.
या बैठकीतच काही शेतकऱ्यांनी एमआयडीसी नको असल्याच्या आणि सातबाऱ्यावरील एमआयडीसीचे शिक्के काढण्याबाबतच्या घोषणा दिल्या. त्यामुळे बैठकीत गोंधळ निर्माण झाला. अधिकाऱ्यांनी मंडलाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व खातेदारांचे आयकार्ड व जमिनीच्या क्षेत्रासह एमआयडीसीच्या सहमतीचा जबाब घेऊन त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यानंतर बैठकीचा शेवट केला.
