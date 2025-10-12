भोरला मतदार यादीवर २३६ हरकती दाखल
भोर, ता. १२ : नगरपालिकेच्या निवडणूकीसाठीची प्रारूप मतदार यादी बुधवारी (ता.८) प्रसिध्द झाल्यानंतर हरकती येण्यास सुरुवात झाली आहे. कार्यालयात रविवारपर्यंत (ता.१२) २३६ हरकती दाखल केल्या आहेत. यामध्ये वैयक्तीक मतदारांनी केलेल्या ११९ हरकती आणि इतरांनी दाखल केलेल्या ११७ हरकतींचा समावेश आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी दिली. हरकतींबाबत स्थळपहाणी करण्यासाठी पाच पथकांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये नगरपालिकेचे कर्मचारी आणि संबंधीत प्रभागात काम केलेल्या बीएलओ यांच्या समावेश आहे. या पथकांमार्फत हरकतींची खातरजमा केली जात आहे. प्रभागात (वॉर्ड रचनेत) बदल झाल्यामुळे मतदार यादींवरील हरकती वाढल्या आहेत. काही मतदारांची नावे एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात गेल्यामुळे मतदारांचे विभाजन झाले आहे. त्यामुळे हरकतींमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान, सोमवारी (ता.१३) दुपारी तीन वाजेपर्यत हरकती दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यानंतर प्रांताधिकारी यांच्याकडून हरकतींची सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीनंतर २८ ऑक्टोंबरला अंतीम मतदार यादी प्रसिध्द केली जाणार आहे, असेही मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी सांगितले.
