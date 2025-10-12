बारा हजार ५०० बालकांचे भोरमध्ये लसीकरण
भोर, ता. १२ : शहर आणि तालुक्यातील १२ हजार ५०० बालकांना पोलिओचा डोस देण्यात आला. यामध्ये भोर शहरात १ हजार ५८१ आणि तालुक्यात १० हजार ९१९ बालकांचा समावेश आहे. पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागाच्या आणि उपजिल्हा रुग्णालयातील २६३ कर्मचाऱ्यांनी रविवारी (ता. १२) दिवसभरात बालकांना पोलिओ डोस दिले, अशी माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ अभय तिडके आणि उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक महेश गुढे यांनी दिली. पंचायत समितीच्या २५१ कर्मचाऱ्यांनी आंबवडे, भोंगवली, नेरे, हिर्डोशी, भूर्तोडे, जोगवडी आणि नसरापूर या सात प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये आणि वाड्यावस्त्यांवर जाऊन बालकांना पोलिओ डोल दिले. नसरापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये सर्वाधिक ५ हजार २०४ बालकांना पोलिओ डोस देण्यात आले. भोर शहरात उपजिल्हा रुग्णालयातील १२ कर्मचाऱ्यांनी ३ बूथवर आणि आवश्यक तेथे घरोघरी जाऊन १ हजार ५८१ बालकांना पोलिओ डोस दिले. याशिवाय इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील पोलिओ डोस दिलेल्या बालकांची संख्या पुढीलप्रमाणे; आंबवडे (१९८६), भोंगवली (१२८५), नेरे (१४८५), हिर्डोशी (५०८), भुतोंडे (३८३) आणि जोगवडी (७५९).
