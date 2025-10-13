मतदार यादीच्या हरकतींसाठी शुक्रवारपर्यंत मुदत
भोर, ता. १३ : राज्यातील २४७ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींमधील सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती आणि सूचना दाखल करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने चार दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. निवडणूक आयोगाकडून सोमवारी (ता. १३) सायंकाळी याबाबतचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. नगरपारिषदेच्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकती घेण्याचा कालावधी सोमवारी (ता. १३) संपणार होता. मात्र सोमवारीच सायंकाळी राज्य निवडणूक आयोगाकडून मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार शुक्रवार (ता. १७) पर्यंत नागरिकांना मतदार यादीवर हरकती घेता येणार आहेत. हरकतींच्या सुनावणीनंतर ३१ ऑक्टोबरला अंतीम प्रभागनिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. ७ नोव्हेंबरला मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध करून मतदान केंद्रनिहाय मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
नगरपालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकती घेण्यास मुदतवाढ दिली असल्यामुळे भोरवासीयांनी शुक्रवार (ता. १३) पर्यंत आपल्या हरकती आणि सूचना नगरपालिकेच्या कार्यालयात दाखल कराव्यात.
- गजानन शिंदे, मुख्याधिकारी, भोर नगरपालिका.
