भोरची बाजारपेठ खरेदीसाठी गजबजली
भोर, ता. १८: शहरातील मंगळवार पेठेतील मुख्य बाजारपेठ दीपावलीच्या सणासाठी लागणाऱ्या साहित्यांनी सजली असून खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी झाली आहे. मंगळवार पेठेतील सोन्याचांदीच्या दुकानांसहित मिठाईची दुकाने, जनरल स्टोअर्स, कपड्यांची दुकाने, भांड्यांची दुकाने, इलेक्ट्रीक व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची दुकाने ग्राहकांनी गजबजली आहेत. शनिवारी धनत्रयोदशीच्या दिवशी चांदी खरेदी करण्यासाठी आणि दीपावलीच्या सणासाठी लागणारे साहित्य खरेदीसाठी महिलांची बाजारपेठेत महिलांची गर्दी होती. रंगीबेरंगी कृत्रीम फुलांच्या आणि विद्युत रोषणाईच्या माळा, आकाश कंदील, शोभेच्या वस्तू, भेट देण्यासाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व कपडे विक्री करणाऱ्या दुकानदारांबरोबर मोबाईल विक्रीच्या दुकानदारांकडून ग्राहकांना भेटवस्तू दिल्या जात आहेत. दिवाळीच्या सणासाठीचा फराळ करण्यासाठी लागणारा किराणा माल हा महिलांनी अगोदरच खरेदी केलेला आहे. मात्र बिगारी आणि मजुरी करणाऱ्या कामगारांच्या कुटुंबाकडून शनिवारी किराणा माल खरेदी केला गेला. त्यामुळे किराणा मालांच्या आणि मॉलमध्येही ग्राहकांची भरपूर गर्दी होती.
चांदीचे भाव कमी झाल्यामुळे खरेदीसाठी गर्दी
चार दिवसांपूर्वी चांदीचा दर हा किलोसाठी १ लाख ९२ हजार रुपये होता. शनिवारी हाच दर २० हजारांची कमी होऊन १ लाख ७२ हजार रुपये झाला. त्यामुळे चांदीचे दागिने खरेदीसाठी महिलांनी सोन्याचांदीच्या दुकानात गर्दी केली.
06017
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.