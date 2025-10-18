भोर शहरातील कारवाईत २८० लिटर देशी दारू जप्त
भोर, ता. १८ : दिवाळी सणानिमित्त भोर शहरात विनापरवाना विक्रीसाठी आणलेली २८० लिटर हातभट्टीची दारू भोर पोलिसांनी जप्त केली. गुरुवारी (ता. १६) रात्री ११ वाजता भोर पोलिसांनी चौपाटी परिसरात सापळा रचून ही कारवाई केली.
दिवाळीच्या सणाच्या सुट्टीमुळे भोर शहरात विनापरवाना आणि देशी हातभट्टीच्या मद्यविक्रीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. त्यामुळे अवैध मार्गाने शहरात दारू आणली जाणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. गुरुवारी रात्री पोलिसांनी चौपाटी परिसरात सापळा रचला आणि मोटारीसह २८० लिटर देशी हातभट्टीची दारू जप्त केली. मोटारचालक राहुल अनिल कुंभार (वय ३३, रा. शिरवळ, ता. खंडाळा, जि. सातारा) हा मोटारीमधून (क्र. एमएच१२ डीएम ३६०९) हातभट्टी दारुचे ३५ लिटर क्षमतेचे ८ कॅन भरून भोरमध्ये विक्रीसाठी घेऊन आल्याचे आढळले. पोलिसांनी त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करून दारू जप्त केली. पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब पवार यांनी सहकाऱ्यांसमवेत ही कारवाई केली.
