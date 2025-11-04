वाढदिवसाचा खर्च टाळून समाजोपयोगी उपक्रम
भोर, ता. ४ ः टिटेघर (ता. भोर) येथील प्राथमिक शाळेचे विद्यार्थी, आदिवासी कुटुंबे आणि शेतक-यांसाठी साहित्य, जीवनावश्यक वस्तू, बियाणे वाटप असे विविध उपक्रम राबविण्यात आले. ध्रुव प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष राजीव केळकर व योगीराज केळकर यांनी वाढदिवसाचा खर्च टाळून विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश, शालेय साहित्य व खाऊ वाटप, शाळेसाठी पाण्याची टाकी, आदिवासी महिलांना जीवनावश्यक साहित्य व शेतकऱ्यांसाठी ज्वारीच्या बियाणे वाटप केले.
राजीव केळकर आणि योगीराज केळकर या दोघांचाही वाढदिवस ५ नोव्हेंबर या एकाच दिवशी असतो. या वाढदिवसाचा खर्च टाळून त्यामधून समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्याचा निर्धार त्यांनी केला. मंगळवारी वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी वेनवडी (ता. भोर) ग्रामपंचायतीमधील रामोशीवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेला ५०० लीटरची पाण्याची टाकी भेट दिली. यावेळी केळकर यांच्यासह वेनवडीचे सरपंच विशाल चव्हाण, वेदांती केळकर, राहुल खोपडे, शिक्षक शरद दळवी, मनोहर डोके, मगबूल शेख, नफिसा नागूरकर व अमृत पडोळे उपस्थित होते.
नाझरे, आंबवडे, म्हाकोशी आणि भोरमधील गरीब व आदिवासी कुटुंबांना किराणा साहित्य व कपड्यांचे वाटप केले गेले. ध्रुव प्रतिष्ठानने दत्तक घेतलेल्या कर्नावड येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व मिठाईवाटप करण्यात आले. तसेच, अतिपावसामुळे तालुक्यातील दुबार पेरणी कराव्या लागणाऱ्या २० शेतकऱ्यांना ज्वारीचे बियाणे मोफत देण्यात आले. याशिवाय, बुधवारी एकल महिलांना किराणा माल देण्यात येणार आहे.
