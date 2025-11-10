भोरला पहिल्या दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज नाही
भोर, ता. १० : नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारपासून (ता. १०) सुरुवात झाली असून, पहिल्या दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी प्राजक्ता घोरपडे व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी दिली. उमेदवारांसाठी नगरपालिकेच्या सभागृहात अर्ज दाखल करण्याची सोय केली आहे. नगरपालिका इमारतीच्या १०० मीटर परिसरात उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्यांशिवाय इतरांना प्रवेश बंद केला आहे. सकाळी ११ ते दुपारी ३ उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेत या परिसरात इतरांना बंदी घातली आहे. नगरपालिकेतील कार्यालयीन कामकाजासाठीही नागरिकांना सकाळी १० ते ११ आणि दुपारी ३ ते ६ या वेळतच जावे लागणार आहे. अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यत म्हणजे सोमवारपर्यंत (ता. १७) हे निर्बंध राहणार आहेत. आठवडे बाजार हा शिवाजी पुतळा रस्ता, नवी आळी आणि मंडईच्या नवीन जागेत भरणार असल्याचे नगरपालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
