भोरमधील सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सन्मान
भोर, ता. २३ : भोर तालुका सहकार भारती संस्थेच्या वतीने भोरमधील राज्य शासनाच्या सहकार विभागातील साहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचा सन्मान करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त सहकार भारती संस्थेच्या वतीने हा उपक्रम राबविण्यात आला. सहकार विभागातील भोरचे साहाय्यक निबंधक आदिनाथ पालवे आणि त्यांच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सहकार भारतीचे भोर तालुकाध्यक्ष सदाशिव धुमाळ आणि महिला तालुकाप्रमुख आशा शिवतरे यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ व स्मृतीचिन्ह देवून गौरविण्यात आले. सहकार क्षेत्रातील नवनवीन बदल आणि तंत्रज्ञानासाठी तालुक्यातील सर्व विविध कार्यकारी सोसायटींच्या सचिवांसाठी एका दिवसाची कार्यशाळा घेण्यात येणार असल्याचे सदाशिव धुमाळ यांनी सांगितले. यावेळी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे विभागीय विकास अधिकारी एस. आर. मारणे यांचा देखील सत्कार करण्यात आला.
