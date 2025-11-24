भोरच्या अतिदुर्गम शाळांमध्ये उबदार कपड्यांचे वाटप
भोर, ता. २४ : तालुक्याच्या भाटघर धरण खोऱ्यातील अतिदुर्गम भागात असलेल्या करंदी, कांबरे येथील अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळांमधील चिमुकल्यांना उबदार कपड्यांचे मोफत वाटप करण्यात आले. पुण्यातील सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयातील माजी विद्यार्थ्यांनी (बीसीएस ग्रुप) सोमवारी (ता. २४) हा उपक्रम घेतला.
भोरमधील शासनमान्य एमएससीआयटी कोर्सचे अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र असलेल्या रोबोकॉब कॉम्प्युटर्स या संस्थेच्या माध्यमातून कॉलेजमधील माजी विद्यार्थी प्रा. विजय जाधव, स्वानंद बर्वे, अनुराधा मुरुडकर, अतुल पाध्ये आणि मिलिंद आपटे या विद्यार्थ्यांनी हा उपक्रम राबविला. कांबरे ब्रु ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मनीषा ओंबळे आणि करंदी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अस्मिता वरखडे यांनी रोबोकॉब कॉम्प्युटर्स संस्थेकडे विद्यार्थ्यांना थंडीसाठी उबदार कपडे मिळण्याबाबत विनंती केली. त्यास प्रतिसाद देत रोबोकॉब कॉम्प्युटर्सचे संचालक विजय जाधव यांच्या पुढाकाराने कॉलेजमधील १९९४ मध्ये बीसीएस विभागात शिक्षण घेतलेल्या माजी विद्यार्थ्यांनी निधी दिला. करंदी खुर्द, कांबरे ब्रु आणि कांबरे खुर्द येथील ८५ विद्यार्थ्यांना उबदार कपड्यांचे वाटप केले. यावेळी करंदी शाळेचे मुख्याध्यापक रमेश शेटे, सचिन काटे, सविता सावंत, आरती चौधरी, दत्तात्रेय सुकाळे, सुषमा खुळे, मंगल सुकाळे, प्रकाश ओंबळे, गणेश वरखडे, दिनकर बोडके, विठ्ठल चिकणे, सुजाता खुळे, शंकर जंगम, किरण भोईर, गणेश फुलपगारे, वैशाली पवार उपस्थित होते.
