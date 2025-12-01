भोरमध्ये सखी मतदान केंद्र
भोर, ता. १ : नगरपालिकेच्या मंगळवारी (ता.२) होणाऱ्या निवडणुकीच्या मतदानासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. शहरातील नगरपालिकेच्या शाळा क्रमांक २ मध्ये असलेल्या दोन मतदान केंद्रांपैकी एक मतदान केंद्र हे सखी मतदान केंद्र ठेवण्यात आले असून तेथे सर्व महिला कर्मचारी आहेत. तर दुसरे आदर्श मतदान केंद्र म्हणून निर्माण करण्यात आले आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी प्राजक्ता घोरपडे व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी दिली.
शहरातील २२ मतदान केंद्रावर मतदान होणार असून सोमवारी (ता.१) सायंकाळी सर्व मतदान केंद्रांवर यंत्रणा पोहोच झाली आहे. प्रत्येक मतदानकेंद्रावर दिव्यांगांसाठी रॅम्प, व्हीलचेअर व स्वयंसेवकांची सोय केलेली असून पिण्याचे पाणी, शौचालये व सावलीचीही व्यवस्था केली आहे. प्रतीक्षा रांगेसाठी मार्किंग आणि शिस्त व्यवस्था केलेली आहे. सुरक्षिततेसाठी पोलिस, राज्य राखीव पोलिस दल किंवा दंगानियंत्रण पथकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. प्रथमच मतदान करणाऱ्या नवीन मतदारांना माहिती देण्यासाठी स्वयंसेवक व हेल्पडेस्कची सोय करण्यात आली आहे. मतदानाच्या काळात आचारसंहितेचा भंग होऊ नये उड्डाण पथके व निरीक्षण पथके कार्यरत राहणार आहेत. मतदारांना एकाच मतदान यंत्रावर ३ मते द्यावयाची आहेत. मतदारांनी आचारसंहितेचा भंग न करता मतदान करावे यासाठी निवडणूक आयोगाच्या वतीने शहरात मतदार जनजागृती कार्यक्रम राबविले आहेत.
पुरुष : ८१८१
महिला : ८५३५
एकूण : १६७१६
मतदान यंत्रे : २२ ( ३ राखीव)
मतदान प्रक्रियेसाठी वापरली जाणारी वाहने : २२
झोनल अधिकारी : ४
कर्मचारी : २५०
