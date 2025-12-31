भोर शहरात डंपरच्या धडकेत वडील-लेक जखमी
भोर, ता. ३१ : रस्त्याच्या कामासाठी असलेल्या हायवा डंपरने दुचाकीला धडक दिल्याने वडील व मुलगी जखमी झाले आहेत. ही घटना भोर शहरातील चौपाटी परिसरात घडली.
संजय आत्माराम देशमाने (वय ५५) व धनश्री संजय देशमाने असे जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. भोर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, मध्यरात्री शहरातील चौपाटीवरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ घर असलेले संजय देशमाने हे दुचाकीवरून पत्नीला डबा देण्यासाठी निघाले होते. त्यांची मुलगी धनश्री ही त्यांच्यापाठीमागे बसली होती. त्यावेळी चौकाच्या रामबाग बाजूकडून पोलिस ठाण्याकडे निघालेला डंपर (क्र. एमएच १३ डीक्यू ००८२) त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. दुचाकी डंपरच्या चाकाखाली अडकल्यामुळे डंपर थांबला गेला. सुदैवाने यामध्ये जीवितहानी झाली नाही. मात्र संजय देशमाने व धनश्री देशमाने यांच्या डाव्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. अपघातानंतर डंपरचालक पळून जाण्याच्या तयारीत असताना त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. धीरज शिकदार असे चालकाचे नाव असून तो मूळचा मध्यप्रदेशातील आहे. सध्या तो कापूरव्होळ-भोर-मांढरदेवी या मार्गाच्या काँक्रिटीकरणाचे काम करीत असलेले ठेकेदार एस. एम. अवताडे यांच्याकडे काम करीत आहे. ठेकेदाराकडे काम
करणाऱ्यांकडून यापूर्वीही अनेक अपघात झालेले असून एका महिलेचा मृत्यूही झालेला आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. पोलिसांनी जखमींना त्वरित उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. पोलिस हवालदार दत्ता जाधव पुढील तपास करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.