मांढरदेवीच्या यात्रेसाठी भाविकांची गर्दी
भोर, ता. ३ : मांढर (ता. वाई, जि. सातारा) येथील श्री काळूबाई देवीच्या (मांढरदेवीच्या) दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी झाली. शनिवारी (ता. ३) सुट्टीचा दिवस आणि मांढरदेवीच्या यात्रेचा पहिला दिवस असल्यामुळे पुणे भोर मार्गे मांढरदेवीला जाणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. भोरपासून मांढरदेवीला जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या. एसटी महामंडळाच्या भोर आगाराच्या वतीने मांढरदेवीला जाण्यासाठी खास गाड्यांची व्यवस्था केली आहे.
शनिवारी पहाटे साडेचार वाजल्यापासून मांढरदेवीला जाणाऱ्या गाड्या सुरू झाल्या. भोरच्या एसटी स्टँडवर मांढरदेवी ला जाणाऱ्या भाविकांसाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आली. तेथे मंडप उभारून वेगळ्या वाहतूक नियंत्रकाची नेमणूक करण्यात आली. भोर आगाराशिवाय सासवड, शिरूर, बारामती, जुन्नर, पुणे, शिवाजीनगर व पिंपरी चिंचवड या आगाराच्या गाड्याही मांढरदेवी ला येत-जात होत्या. एसटी स्टँडवर दोन महिला पोलिसांची नेमणूक केलेली आहे. याशिवाय अनेक भाविक स्वतःच्या मोटारी दुचाकी टेम्पो ट्रक आणि बसेसमधून दर्शनासाठी आले होते. पहाटेपासून सुरू झालेली गर्दी सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती.
प्रशासनाच्या वतीने भोर शहराजवळ आणि अंबाडखिंड घाटाच्या पायथ्याशी तपासणी नाका उभारण्यात आला आहे. त्याद्वारे प्रत्येक वाहनांची तपासणी केली जात असून मद्य, मांसाहारी पदार्थ, कोंबडी, बकरी आणि खिळे व बिबवे आदी साहित्य तपासले जात आहेत. याशिवाय प्रशासनाकडून पाण्याची आरोग्याची आणि क्रेनची व्यवस्था केली आहे. भोर तहसील कार्यालयात २४ तास मदत कक्ष उभारण्यात आलेला आहे. भोर ते मांढरदेवी मार्गाच्या कॉंक्रिटीकरणाचे करण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले असल्यामुळे वाहनचालक आनंद व्यक्त करीत आहेत. रविवारी (ता. ४) आणि सोमवारी (ता. ५) या यात्रेच्या मुख्य तीन दिवसांपर्यंत प्रशासनाकडून तपासणी सुरू राहणार आहे.
वाहन चालकांनी अतिवेगात वाहन चालू नयेत. भाविकांनी शांततेच्या मार्गाने दर्शन घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे.
- डॉ. विकास खरात, प्रांताधिकारी भोर
