लालपरीत महिलांना ५० टक्के जागा आरक्षित करण्याची मागणी
भोर, ता. ४ ः रेल्वे आणि पुण्यातील बसेसप्रमाणे राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटीमध्ये महिला व मुलींसाठी ५० टक्के आसन आरक्षित करावी अशी मागणी चिखलगाव (ता. भोर) ग्रामपंचायत आणि भोर शहरातील महिलांनी केली. शनिवारी (ता. ३) सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीच्या दिवशी चिखलगावचे माजी सरपंच मारुतराव धोंडे आणि भोरच्या माजी नगराध्यक्षा अॅड जयश्री शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एसटी स्टँडवर सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी करून राज्य परिवहन आगाराकडे ही मागणी करण्यात आली.
ग्रामीण भागात एसटीने प्रवास करताना महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत बसायला जागा कमी मिळतात, महिलांसोबत लहान मुले, सामानाच्या पिशव्या असतात. एसटीमध्ये चढताना धक्काबुक्की, गडबड गोंधळ होत असतो आणि चोऱ्याही होतात. यामधून महिलांचे संरक्षण व्हावे यासाठी एसटीत महिलांना ५० टक्के राखीव आसनक्षमता असावी, अशी मागणी करण्यात आली. रेल्वेमध्ये महिलांसाठी विशेष डबा आरक्षित केलेला असतो, शहरात महिलांसाठी तेजस्विनी बससेवा सुरू आहे. मात्र एसटीमध्ये ही सुविधा नाही. सरकारने महिलांना एसटीच्या तिकीट दरात ५० टक्के सवलत दिली असल्यामुळे महिला प्रवाशांची संख्या जास्त झाली आहे. मात्र त्यांना एसटीत बसण्यासाठी पुरेशी जागा मिळत नाही. यासाठी एसटीत महिलांसाठी ५० टक्के आसनक्षमता आरक्षीत करण्याचा ठराव चिखलगाव ग्रामपंचायतीने करून तो राज्य परिवहन महामंडळाला पाठविला आहे. आरक्षणाच्या मागणीचे पत्र आगारप्रमुखांना देण्यात आले. यावेळी नगरपालिकेचे गटनेते अमित सागळे, नगरसेविका अॅड जयश्री शिंदे, रेणुका बदक, तृप्ती सुपेकर, स्नेहल घोडेकर, मयूरी गायकवाड, स्नेहा पवार, मनीषा पवार, पल्लवी सागळे, मनीषा भेलके, सुवर्णा मळेकर, नगरसेवक जगदीश किरवे आदी उपस्थित होते.
