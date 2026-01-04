इंगवलीतील नेकलेस पॉइंटवर पर्यटकांची मांदियाळी
भोर, ता. ४ : पुणे- कापूरहोळ- भोर मार्गावरील इंगवली (ता. भोर) येथील नेकलेस पॉइंटवर पर्यटकांची आणि मांढरदेवीच्या दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांनी रविवारी (ता. ४) मोठी गर्दी केली होती.
रविवारची सुट्टी आणि मांढरदेवीच्या यात्रेचे मुख्य दिवस सुरू असल्यामुळे भोर- पुणे मार्गावर भाविकांच्या वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. देवदर्शन करून आल्यानंतर धरणी मातेच्या गळ्यातील हाराप्रमाणे नीरा नदीच्या पात्राचे विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी भाविक येथे थांबत होते. काही मद्यपी भाविकांनी आपली वाहने नेकलेस पॉइंटच्या जवळच उभी केल्यामुळे पर्यटकांनी नाराजी व्यक्त केली. पर्यटकांच्या वाहनांमुळे नेकलेस पॉइंटवर जाण्याचा मार्गही बंद झाला. याशिवाय काही मद्यपी पर्यटकांनी मोठ- मोठ्याने ओरडून धिंगाणाही घातला. यामुळे महिला पर्यटकांची व भाविकांची कुचंबणा झाली. मात्र, देवदर्शनाला आल्यामुळे वाद नको म्हणून अनेक महिलांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले.
रविवारी नेकलेस पॉइंटवर नेहमीच गर्दी असते. परंतु, आता मांढरदेवीच्या यात्रेचे दिवस असल्यामुळे रविवारी (ता. ४) नेकलेस पॉइंटवरील गर्दीत अधिकच भर पडली. याची कल्पना असूनही राजगड पोलिस ठाण्याकडून येथे बंदोबस्त ठेवण्यात आला नव्हता. तसेच, पोलिसांचे गस्त पथकही फिरकले नाही. रविवारी दुपारनंतर नेकलेस पॉइंटवरील पर्यटकांच्या गर्दीत खूप वाढ झाली. मांढरदेवीचे दर्शन घेऊन परतणारे सर्व भाविक त्या ठिकाणी थांबले होते. सायंकाळी उशिरापर्यंत नेकलेस पॉइंटवर पर्यटक रेंगाळत होते.
