भोर तालुक्यात पावसाच्या हलक्या सरी
भोर, ता.४ : शहर आणि तालुक्यात रविवारी (ता.४) सायंकाळी पावसाच्या हलक्या सरी पडल्या. पावसाच्या सरी जमिनीवर पडल्यामुळे मातीचा सुगंध दरवळू लागला. मात्र, पावसामुळे शेतकरी, कामगार आणि मांढरदेवीच्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. शनिवारी आणि रविवारी दिवसभर आभाळ भरून आले होते. उन्हाचा तडाखा ही फारसा जाणवत नव्हता. रविवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास भोर परिसरात पावसाच्या हलक्या सरी सुरू झाल्या. त्यामुळे कामावरून परतणारे कर्मचारी, शेतातून परतणारे शेतकरी आणि दुचाकीवरून देवदर्शनाला गेलेले भाविक यांना त्रास सहन करावा लागला. त्यातच कापूरव्होळ- भोर - मांढरदेवी आणि शिंदेवाडी- भोर- वरंधा घाट या दोन्ही मार्गाच्या कॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरू असल्याने अधिकच भर पडली. दुचाकीवर जाणाऱ्या प्रवाशांनी आडोशाला थांबण्याचा प्रयत्न केला; परंतु रस्त्याच्या कॉंक्रिटीकरणामुळे रस्त्याच्या कडेला असलेली झाडे तोडली गेल्याने प्रवाशांना आडोसा मिळाला नाही. दहा पंधरा मिनिटे पावसाच्या सरी सुरू होत्या. पावसाच्या हलक्या सरींमुळे आणि रस्त्यांच्या कामामुळे भोर शहरातील वीजपुरवठा खंडित झाला होता.
