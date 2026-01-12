भोरमध्ये विद्यार्थ्यांकडून विविध संस्कृतींचे दर्शन
भोर, ता. १२ : येथील राजगड ज्ञानपीठाच्या जिजामाता इंग्लिश मीडियम स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या वार्षिक स्नेहसंमेलनात सर्वांना संविधान जपण्याची शपथ देण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी नृत्यातून विविध राज्यांच्या संस्कृतींचे दर्शन घडविले. देशभक्तिपर नृत्याविष्कार, नातेसंबंधावरील मुलं आणि पालक, उरी हल्ला व महिला अत्याचार अशा विविध विषयांवर सादरीकरण केले. त्यास पालकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
भारतीय संविधानाचे ७५ वे अमृत महोत्सवी वर्ष असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हे वार्षिक स्नेहसंमेलन संविधानास समर्पित करण्यात आले. शाळेला यावर्षी २५ वर्षे पूर्ण झाल्याचा रौप्य महोत्सव ‘सिल्व्हर फेस्ट’ नावाने साजरा करण्यात आला. शहरातील सह्याद्री मंगल कार्यालयात झालेल्या या स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन दत्त दिगंबर वाहतूक कामगार संस्थेचे संचालक उत्तम थोपटे यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी केंद्रप्रमुख मनोजकुमार पुरंदरे, नगरसेवक तौसिफ आत्तार, अर्जुन खोपडे, सूर्यकांत किंद्रे, संतोष म्हस्के आदी प्रमुख मान्यवरांसह शिक्षक, विद्यार्थी व पालक उपस्थित होते.
स्नेहसंमेलनात विद्यालयातील पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील विद्यार्थ्यांनी सादरीकरणात शाळेचा २५ वर्षांचा आलेख उलगडून दाखविला. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या वीरगती सादरीकरणाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. मुख्याध्यापिका रुबिना सय्यद व स्वाती मोटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षकांनी या कार्यक्रमाचे नियोजन केले. सुजित चव्हाण व लुबना शेख यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
