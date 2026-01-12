वाचनानेच मातृभाषा, आत्मसन्मान टिकेल
भोर, ता. १२ : ‘‘बालपणी वाचनाची आवड निर्माण झाली तरच मातृभाषा व आत्मसन्मान वाचेल आणि एक समृद्ध पिढी निर्माण होईल. सद्यःस्थितीत ‘वाचाल तर वाचाल’ या म्हणी ऐवजी ‘वाचाल व वाचवाल’ असे म्हणावे लागत आहे,’’ असे मत लेखिका मंगला गोडबोले यांनी व्यक्त केले.
भोर येथील भोर एज्युकेशन सोसायटीच्या राजा रघुनाथराव विद्यालयात झालेल्या एकदिवसीय कुमार साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन गोडबोले यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. पुण्यातील छात्र प्रबोधन, पुणे नगर वाचन मंदिर यांच्या सहकार्याने शनिवारी (ता.१०) दिवसभरात पार पडलेल्या या संमेलनात विद्यार्थ्यांसाठी विविध साहित्यांचे उपक्रम घेण्यात आले.
या संमेलनात पाठ्यपुस्तकात लेख व कविता असलेले डॉ. आश्लेषा महाजन, डॉ. नीलिमा गुंडी, डॉ. संगीता बर्वे, डॉ. चित्रलेखा पुरंदरे, मकरंद जोशी, मृणाली जोशी, संगीता पुराणिक, अक्षय वाटवे यांनी दिवसभरात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांना मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांमध्ये साहित्याची जाणीव निर्माण करून उद्याचे जागरूक नागरिक व लेखक घडवणे हा या संमेलनाचा मुख्य उद्देश असल्याचे डॉ. सुरेश गोरेगावकर यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. संमेलनात आयोजन करण्यात आलेल्या दहा वेगवेगळ्या वर्गांना ज्येष्ठ साहित्यिकांची नावे देण्यात आली. प्रत्येक वर्गात दोन सत्रे घेण्यात आली आणि त्यामध्ये लेखक व कवी यांनी प्रत्यक्ष वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. संमेलनात अभिव्यक्ती- रानफुलांची या उपक्रमांतर्गत ‘बाप’ या विषयावरील विद्यार्थ्यांच्या कवितांचे हस्तलिखित प्रकाशित करण्यात आले. संमेलनात राजा रघुनाथराव विद्यालयासह पिसावरे, आपटी, पसुरे, रायरी, बारे, रावडी व शिवाजी विद्यालय या विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. संमेलनात भोर एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष प्रमोद गुजर, सचिव डॉ. सुरेश गोरेगावकर, उपाध्यक्ष मधुकर पैठणकर, सुरेश लाळे, डॉ. प्रदीप पाटील, डॉ. अरुण बुरांडे, स्वाती ताडफळे, मधूमिलिंद मेहेंदळे, माजी नगराध्यक्ष विठ्ठल शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. महेंद्र सेठी हे या संमेलनाचे स्वमन्वयक म्हणून काम पाहिले. मुख्याध्यापक लक्ष्मण भांगे, उपमुख्याध्यापिका नीलिमा मोरे, पर्यवेक्षक विश्वास निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षकांनी या संमेलनाचे नियोजन केले. विक्रम शिंदे व स्वाती दुधगावकर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
१३० विद्यार्थ्यांना पुस्तके भेट
मध्यांनानंतर दुसऱ्या टप्यांत विद्यार्थ्यांसाठी भाषिक खेळांचे आयोजन करण्यात आले. शब्द तयार करणे, गोष्ट रचना, समानार्थी व विरुद्धार्थी शब्द असे विविध खेळ विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने खेळले. दहा पेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या १३० विद्यार्थ्यांना पुस्तके भेट देण्यात आली.
6308 :
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.