भोरमध्ये प्रस्थापितांच्या वर्चस्वाची लढाई
विजय जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
भोर, ता. १४ : भोर तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार शंकर मांडेकर आणि भाजपत असलेले माजी आमदार संग्राम थोपटे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये मुख्य लढत होणार असली, तरीही शिवसेनेचे आणि अपक्ष उमेदवार रिंगणात राहणार असल्यामुळे निवडणुकीत वेगळी रंगत येणार आहे.
नवीन प्रभार रचनेनुसार तालुक्यात पंचायत समितीचे आठ गण आणि जिल्हा परिषदेचे चार गट तयार झाले आहेत. यापूर्वी जिल्हा परिषदेचे तीन गट आणि पंचायत समितीचे सहा गण होते. मागील निवडणुकीपेक्षा यावेळी एक गट आणि दोन गणांची वाढ झालेली आहे. नव्याने झालेल्या आरक्षणामध्ये जिल्हा परिषदेच्या चारही जागांवर पुरुषांनाही संधी आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. पंचायत समितीचे सभापतिपद हे सर्वसाधारण गटातील महिलेसाठी राखीव असल्यामुळे आणि महिला सदस्यांच्या तीन जागा सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव ठरल्यामुळे निवडणुकीतील चुरस वाढली आहे. नवीन प्रभागरचनेनुसार मागील निवडणुकीत संगमनेर गणात असलेली तीन गावे तांभाड, हातवे ब्रुद्रुक व हातवे खुर्द ही गावे आता नसरापूर गणात गेली आहेत. तर, नसरापूर गणातील करंदी खे.बा., कामथडी व उंबरे ही तीन गावे भोंगवली गणात गेली आहेत. त्यामुळे त्या भागातील काही प्रस्थापितांना दुसरा गट किंवा गणामधून उभे राहावे लागणार आहे.
मागील निवडणुकीत भोर पंचायत समितीमध्ये राष्ट्रवादीचे ४, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेचा प्रत्येकी १, असे ६ सदस्य होते. यावेळी सदस्यांच्या संख्येत २ने वाढ होऊन ८ झाली आहे. यावेळी राजकीय घडामोडीनंतर कॉंग्रेसचे माजी आमदार संग्राम थोपटे हे भाजपमध्ये गेले असल्यामुळे आणि शिवसेना व राष्ट्रवादीचे विभाजन झाल्यामुळे राजकीय परिस्थिती वेगळी राहणार आहे. यावेळी भाजपविरोधात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता आहे. तर, शिवसेना व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचेही उमेदवार निवडणुकीत असण्याची शक्यता आहे.
भोर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदावर राष्ट्रवादीचा उमेदवार निवडून आल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मात्र, दुसरीकडे प्रस्थापितांचा पराभव होण्याची सुरुवातही झाली आहे. त्यामुळे भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते या निवडणुकीत झेंडा फडकविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करणार आहेत.
पंचायत समिती गण आरक्षण- वेळू (सर्वसाधारण), नसरापूर (सर्वसाधारण), भोंगवली (सर्वसाधारण), कामथडी (सर्वसाधारण महिला), भोलावडे (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), शिंद (सर्वसाधारण महिला), उत्रौली (सर्वसाधारण महिला), कारी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला).
गटनिहाय आरक्षण- वेळू- नसरापूर (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), कामथडी- भोंगवली (सर्वसाधारण), भोलावडे- शिंद (सर्वसाधारण), उत्रौली- कारी (सर्वसाधारण).
मागील निवडणुकीतील पक्षीय बलाबल
जिल्हा परिषद- राष्ट्रवादी १, शिवसेना १, कॉंग्रेस १.
पंचायत समिती- राष्ट्रवादी ४, शिवसेना १, कॉंग्रेस १.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.