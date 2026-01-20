भोरमध्ये शक्तीप्रदर्शनाने उमेदवारांचे अर्ज दाखल
भोर, ता. २० : तालुक्यातील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी मंगळवारी (ता. २०) जोरदार शक्ती प्रदर्शन करून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. शहरातील चौपाटी परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ आणि राजवाडा चौकात दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते समोरासमोर आल्याने जोरदार घोषणाबाजी झाली. राजवाडा चौकात गर्दीचा महापूर झाल्याने पोलिसांना त्यांना आवरणे अवघड झाले होते. परंतु कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. बुधवारी (ता. २१) अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी पुणे मॅरेथॉन सायकल स्पर्धा असल्यामुळे कापूरव्होळ- तेलवडी-मोहरी- हातवे ते अंबवणेपर्यंत मार्ग बंद आहे. त्यामुळे मंगळवारी आठवडे बाजाराच्या दिवशी अनेकांनी अर्ज दाखल करणे पसंद केले.
अनेक उमेदवारांनी पक्षामार्फत उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले असले तरीही अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी बुधवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत ज्या उमेदवारांचे एबी फॉर्म येतील, तोच उमेदवार पक्षाचा ग्राह्य उमेदवार मानला जाणार आहे. आपणाला पक्षाचा एबी फॉर्म मिळेल की नाही, याची खात्री नसल्यामुळे काही उमेदवारांनी अपक्ष आणि दोन ठिकाणी अर्ज भरून ठेवलेले आहेत. बुधवारी शेवटच्या दिवशी आणखी काही उमेदवारांची अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.