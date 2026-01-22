भोर विभाग सोसायटीच्या अध्यक्षपदी सुनील पवार
भोर, ता. २२ : येथील भोर विभाग सेवा सोसायटीच्या अध्यक्षपदी सुनील सदाशिव पवार; तर उपाध्यक्षपदी शिवाजी नारायण शेडगे यांची बिनविरोध निवड झाली.
या सोसायटीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बांदल व उपाध्यक्ष सुरेश धोत्रे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडीसाठी
भोरमधील सहाय्यक निबंध सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात सोमवारी (ता. १९) या निवडी करण्यात आल्या. संजय पवार यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून; तर सचिव महेंद्र तावरे यांनी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहिले. यावेळी सोसायटीचे सर्व संचालक उपस्थित होते. निवडीनंतर सुनील पवार व शिवाजी शेडगे यांचा माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी राजगड साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष पोपट सुके, संचालक उत्तम थोपटे, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष जीवन कोंडे, भोर तालुकाध्यक्ष संतोष धावले, पोपटराव मालुसरे, शिवाजीराव थोपटे, भाऊसाहेब बांदल, अंकुशराव चौधरी, अंकुशराव बरदाडे, बाजीराव नांगरे, सोहम पवार, श्रीरंग शेटे, शामराव जेधे, गणेश गायकवाड, धोंडिबा उभे, मंगेश गोळे आदी उपस्थित होते.
भोर शहर, पिसावरे, खानापूर, भाबवडी आणि गोकवडी या पाच गावांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या भोर विभाग सेवा सोसायटीमध्ये १३ संचालक आणि १ हजार ४६५ सभासद आहेत. संग्राम थोपटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व संचालकांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणार असल्याचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील पवार यांनी सांगितले.
