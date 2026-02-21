भोरमध्ये मोकाट कुत्र्यांची होणार नसबंदी
भोर, ता. २१ : भोर नगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने शहरात मोकाट आणि बेवारस फिरणाऱ्या कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात येणार आहे. नगरपालिकेच्या वतीने शासनाच्या आदेशानुसार युनिव्हर्सल ॲनिमल वेलफेअर सोसायटीमार्फत गुरुवारी (ता.१९) सकाळी या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
संस्थेच्या वतीने मोकाट कुत्र्यांना पकडणे, त्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करणे, नसबंदी व लसीकरण झालेल्यांना टॅगींग करणे, तीन-चार दिवस त्यांचा सांभाळ करणे आणि नंतर त्यांना पुन्हा सोडून देणे. या गोष्टी करण्यात येणार आहेत. नगरपालिकेच्या वतीने कचरा डेपोमध्ये नवीन शेड तयार करण्यात आले आहे. गुरुवारपासून शहरातील मोकाट कुत्री पकडण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. गेल्या तीन दिवसांमध्ये २२ कुत्र्यांना पकडण्यात कंपनीला यश आले आहे. पहिल्या टप्प्यात ४०-५० कुत्रे पकडल्यानंतर कंपनीचे जनावरांचे डॉक्टर्स त्यांची नसबंदी शस्रक्रिया करून लसीकरण करणार आहेत. नगरपालिका हद्दीतील सुमारे एक हजार मोकाट कुत्र्यांना पकडण्याचे आणि नसबंदी व लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे मुख्याधिकारी गजानन शिंदे यांनी सांगितले. पुढील तीन-चार महिन्यात हे काम पूर्ण होणार आहे.
या उपक्रमाची सुरुवात करताना मुख्याधिकारी गजानन शिंदे, नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे, उपनगराध्यक्षा जयश्री शिंदे उपस्थित होते.