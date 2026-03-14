भोरला ३७ प्रकरणे निकाली
भोर, ता. १४ : येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयामध्ये शनिवारी (ता. १४) झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ३७ प्रकरणे निकाली काढून १८ लाख ८१ हजार ४६१ रुपयांची वसुली झाली. यामध्ये २७ प्रलंबित प्रकरणे आणि १० दाखल पूर्व प्रकरणाचा समावेश आहे. लोकअदालतीमध्ये एकूण ४०२ प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी २७ प्रलंबित प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन १४ लाख ७४ हजार ६६८ रुपयांची वसुली झाली. तर १ हजार ८३ दाखल पूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १० प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन ४ लाख ६ हजार ८१५ इतक्या रकमेची वसुली झाली. एकूण १ हजार ४८५ प्रकरणांपैकी ३७ प्रकरणांमध्ये तडजोड होऊन एकूण १८ लाख ८१ हजार ४६१ रुपयांची वसुली झाली.
या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये भोरच्या सहदिवाणी न्यायाधीश श्रीमती मीना जाधव यांनी पॅनल क्रमांक १चे पॅनल न्यायाधीश म्हणून, तर ॲड. अण्णासाहेब जाधव यांनी पॅनल सदस्य म्हणून काम पाहिले. न्यायाधीश शशांक शिरसाट यांनी क्रमांक दोनचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले. ॲड. प्रगती दुधाणे यांनी पॅनल सदस्य म्हणून कामकाज पाहिले.
न्यायालयाच्या आवारातील झाडांच्या रोपांना पाणी घालून या लोकअदालतीची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी भोर वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. दत्तात्रेय उरणकर, उपाध्यक्ष ॲड. राकेश कोंडे, सर्व पदाधिकारी व वकील सदस्य यांच्यासह दिवाणी न्यायालयाचे सहायक अधिक्षक सुमेध गुजर, न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग, पोलिस कर्मचारी, महावितरण, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ बडोदा, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बॅंक, पंचायत समितीचे अधिकारी व ग्रामविकास अधिकारी उपस्थित होते.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
