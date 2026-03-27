भोरमधील डोंगर वणव्यांमुळे काळेकुट्ट

भोर, ता. २६ : शहराच्या सभोवतालचे डोंगर वणव्यांमुळे जळून खाक झाले असून, वणव्यांचे सत्र काही केल्या थांबेनासे झाले आहे. वन विभागाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे वणव्यांच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे.
शहराच्या पूर्वेकडील बाजू वगळता इतर तीनही दिशांना काही किलोमीटर अंतरावर सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आहेत. मात्र, वणव्यांमुळे सर्व डोंगर जळून काळेकुट्ट झाले आहेत. वणव्यांमुळे वन विभागाच्या शासकीय मालमत्तेचे तर नुकसान होतेच, शिवाय शेतकरी व व्यावसायिकांच्या खासगी मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. गुरुवारी (ता. २६) दुपारपासून शहराच्या दक्षिणेला असलेल्या भोरदऱ्याचा डोंगर वणव्यामुळे जळू लागला. सायंकाळी उशीरापर्यंत डोंगरातून मोठ्या प्रमाणात धूर सुरू होता. मागील काही दिवसांमध्ये भोरदऱ्यातील धनगरवस्तीच्या जवळ वणवा लागलेला होता. परंतु, गुरुवारी लागलेल्या वणव्यामुळे संपूर्ण डोंगर जळून गेला आणि पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हाणी झाली.
