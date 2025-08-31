वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीचा मृत्यू
बारामती, ता. ३१ : शहरातील भिगवण रस्त्यावर ऊर्जा भवनाजवळील गतिरोधकाचा अंदाज न आल्याने दुचाकी डिव्हायडरला धडकली. यामुळे झालेल्या अपघातात वैद्यकीय शिक्षण घेणारी शरयू संजय मोरे (वय २२, मूळ रा. सांगली, सध्या रा. बारामती) हिचा मृत्यू झाला.
बारामती शहरातून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वसतिगृहाच्या दिशेने शनिवारी (ता. ३०) रात्री शरयू व तिची मैत्रीण दुचाकीवरून निघाली होती. भिगवण रस्त्यावर ऊर्जा भवनासमोर असलेल्या गतिरोधकाचा अंदाज न आल्याने दुचाकी डिव्हायडरला जाऊन धडकली. यात दुचाकी चालविणारी शरयूचा मृत्यू झाला तर मागे बसलेली मैत्रीण जखमी झाली.
बारामतीत वैद्यकीय पदवीच्या तिसऱ्या वर्षामध्ये शरयू शिकत होती. अत्यंत हुशार विद्यार्थिनी म्हणून तिचा नावलौकिक होता. काही वर्षांनंतर जी डॉक्टर म्हणून रुग्णांवर उपचार करणार होती. तिचाच दुर्दैवी मृत्यू महाविद्यालयातील अनेकांना चटका लावून गेला. सर्वांच्याच डोळ्यातून अश्रू वाहत होते.
शरयू हिचे वडील संजय मोरे हे सांगली परिसरात उपविभागीय पोलिस अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याचे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. ही घटना कळल्यानंतर मोरे कुटुंबीय सांगलीहून तातडीने बारामतीत पोचले. आपल्या मुलीचा मृत्यू झाल्याने मोरे कुटुंबीयांवर दु: खाचा डोंगर कोसळला. कुटुंबीयांचा आक्रोश हृदय हेलावून टाकणारा होता. जिच्या उज्वल भवितव्याची स्वप्ने या कुटुंबीयांनी पाहिली होती, तिचा अचानक झालेला मृत्यू कुटुंबीयांसाठी अविश्वसनीय होता. रात्री उशिरा इतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मोरे कुटुंबीय बारामतीतून गावी गेले.
