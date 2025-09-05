‘शिवनगर’मध्ये सुधारणा करण्याची गरज

बारामती, ता. ५ : तालुक्यातील माळेगाव येथील शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळामध्ये सगळे आलबेल नाही. संस्थेवर अकरा कोटींचे कर्ज झाले असून, अनेक बाबतीत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
माळेगाव कारखान्याचे अध्यक्ष शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाचे पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतात. कारखान्याचा कारभार हाती घेतल्यानंतर अजित पवार यांनी कारखान्यासह शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या साफसफाईकडेही लक्ष दिले आहे. गुरुवारी (ता. ५) जिल्हा परिषद शाळेच्या नूतनीकरणाच्या भूमीपूजन प्रसंगी बोलताना अजित पवार यांनी याबाबत भाष्य केले. या भाषणात त्यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत अत्यंत स्पष्टपणे आपले मत मांडले. ते म्हणाले, ‘‘कारखान्याचा अध्यक्ष झाल्यानंतर आता सगळी माहिती माझ्याकडे आली आहे. संस्थेचा कारभार व्यवस्थित सुरु नाही. कारखान्यावर अकरा कोटींचे कर्ज झाले आहे. शैक्षणिक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न व पगारासह इतर खर्च यात चार कोटींची तफावत आहे, हा सगळा तोटा कोण भरून काढणार?’’
‘‘घरची संस्था असल्याप्रमाणे खोगीरभरती केलेली आहे. काही जण नुसत्याच सह्या करतात व बाहेर दुसरा व्यवसाय करतात. मेसचा दर्जा सुमार आहे. मुली येथे जात नाहीत. यात अजून खोलात जावे लागणार आहे. शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळातील एका कर्मचाऱ्यावर एफआयआर दाखल केली आहे. पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ, कृषी मूल शिक्षण संस्था, विद्या प्रतिष्ठान सारख्या संस्था आम्ही चालवितो, त्यांचा कारभार उत्तम सुरु आहे. अजून खोलात शिरल्यानंतर अनेक गोष्टींचा उलगडा यात होईल. संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही याबाबत संस्थेच्या सचिवांनी सविस्तर माहिती दिली आहे,’’ असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
‘वार्षिक सभेत सविस्तर बोलणार’
माळेगाव कारखान्याच्या वार्षिक सभेत शिवनगर विद्या प्रसारक मंडळाच्या कारभाराबाबत मी सविस्तर बोलणार आहे, असे सांगून अजित पवार यांनी अनेकांची झोप उडविली आहे. त्यांनी या संस्थेच्या कारभाराला दिशा मिळण्यासाठी तीन मान्यवरांची समितीच नेमली असून, त्यांनी कारभाराचा अहवाल पवार यांच्याकडे सादर केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गेली अनेक वर्ष संस्थेच्या कारभाराची वरिष्ठांना कोणी कल्पनाच दिली नाही. मनमानी कारभार झाल्याने संस्थेवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला असून आता अजित पवार यांनी या संस्थेला दिशा देण्यासाठी कंबर कसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
