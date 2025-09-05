बारामतीत निवडणुकीच्या हालचालींना वेग
बारामती, ता. ५ : नगरपरिषद निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू असून महिनाअखेरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पार पडणार असल्याने नगरपरिषद निवडणुकीच्या हालचालींना आता वेग आला आहे.
बारामती नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी बारामती नगरपरिषदेने तयार केलेल्या प्रभागरचनेवर एक हरकत प्राप्त झाली असून माजी विरोधी पक्षनेते सुनील सस्ते यांनी हरकत घेतली आहे. दरम्यान, या हरकतीवर जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर याची सुनावणी झाली असल्याची माहिती सुनील सस्ते यांनी दिली. बारामती नगरपरिषदेने प्रभाग रचना करताना नदी ओलांडून पलीकडील परिसर प्रभागात समाविष्ट केल्याचे तसेच प्रभागरचनेतील इतर अनेक त्रुटीही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या असून ते या बाबत योग्य तो निर्णय घेतील, असे सस्ते यांनी नमूद केले. दरम्यान, निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार आता ११ सप्टेंबर पर्यंत सुनावणीनंतर हरकती व सूचनांवरील शिफारशी विचारात घेऊन प्राधिकृत अधिकारी यांनी अंतिम केलेली प्रभाग रचना नगरविकास विभागास मुख्याधिकाऱ्यांमार्फत सादर केली जाणार आहे.
१८ सप्टेंबरपर्यंत नगरविकास विभाग ही अंतिम केलेली प्रभाग रचना निवडणूक आयोगास सादर करणार असून ३० सप्टेंबरपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम केलेली प्रभागरचना संबंधित मुख्याधिकारी प्रसिद्ध करणार आहेत. ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने इच्छुकांची मोर्चेबांधणी सुरू होणार आहे. काही जणांनी अंदाज घेत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चाचपणीही सुरू केली आहे. पक्षीय स्तरावरही कोणत्या प्रभागातून कोण नगरसेवक होऊ शकतात याची यादी तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
पवार विरुद्ध पवारच?
यंदा बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राष्ट्रवादी विरुद्ध ज्येष्ठ नेते शरद पवार व खासदार सुप्रिया सुळे यांची राष्ट्रवादी यांच्यातच प्रमुख लढत होईल, असा अंदाज आहे. दोन्ही बाजूने या दृष्टीने तयारी सुरू असून चांगले उमेदवार आपल्या पॅनेलमध्ये कसे येतील, यासाठी अंदाज घेणे सुरू आहे.
