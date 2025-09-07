बारामतीतील ओबीसींचे ठिय्या आंदोलन स्थगित
बारामती, ता. ७ : ओबीसी बहुजन एल्गार मोर्चाच्या ठिय्या आंदोलनानंतर प्रशासन अखेर नमले असून, मनोज जरांगे यांच्यावर आठ दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे.
५ सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनादरम्यान प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेत पोलिस प्रशासनाने जरांगे यांच्या आझाद मैदानातील वक्तव्याबाबत झिरो एफआयआरची प्रक्रिया सुरू करून संबंधित पोलिस ठाण्यात पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले. सोशल मीडियावर धनगर समाजाविषयी अपशब्द वापरणाऱ्यांवर सायबर अॅक्टअंतर्गत कारवाई सुरू असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.
अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक यांनी तडजोडीचा मार्ग काढून प्रयत्न केले. त्यामुळे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. पुढील आठ दिवसांत प्रशासनाच्या कारवाईवर लक्ष ठेवून पुढील लढ्याची दिशा ठरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती नवनाथ पडळकर यांनी दिली.
यावेळी बापूराव सोलनकर, चंद्रकांत वाघमोडे, अमोल सातकर, किशोर मासाळ, काळूराम चौधरी, देवेंद्र बनकर, गोविंद देवकाते, नवनाथ मालगुंडे, विठ्ठल देवकाते आदी आंदोलक उपस्थित होते.
