पुणे जिल्ह्यातील १५ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
बारामती, ता. ११ : प्रशासकीय निकड व जनहित विचारात घेत पुणे जिल्ह्यातील १५ पोलिस निरीक्षक व सहायक पोलिस निरीक्षकांच्या पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी बदल्या केल्या आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बदल्या झाल्या असल्याची चर्चा आहे. यात ज्या ठराविक अधिकाऱ्यांची कामगिरी सुमार होती त्यांनाही पोलिस अधीक्षकांनी दणका दिल्याचे मानले जात आहे. सर्व अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या ठिकाणी त्वरित हजर होण्याचे आदेशही पोलिस अधीक्षकांनी दिलेले आहेत.
या बदल्यांची रचना पुढीलप्रमाणे
पोलिस निरीक्षक - कुमार रामचंद्र कदम - वडगाव मावळ पोलिस ठाणे ते सासवड पोलिस ठाणे, पोलिस निरीक्षक - सचिन दत्तात्रेय वांगडे - हवेली पोलिस ठाणे ते उरुळीकांचन पोलिस ठाणे, पोलिस निरीक्षक - रवींद्र दत्तात्रेय पाटील - कामशेत पोलिस ठाणे ते नियंत्रण कक्ष, पुणे ग्रामीण, सहायक पोलिस निरीक्षक महादेव चंद्रकांत शेलार - नारायणगाव पोलिस ठाणे ते स्थानिक गुन्हे शाखा.
खालील नमूद पोलिस अधिकारी यांचा सध्या कार्यरत असलेल्या ठिकाणचा विहित केलेला दोन वर्षांचा सेवा कालावधी पूर्ण झाला नसून, मुदतपूर्व विनंती बदलीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय निकड व जनहित लक्षात घेऊन नमूद अधिकारी यांची खालीलप्रमाणे तात्पुरत्या स्वरूपात पुढील आदेशापर्यंत मुदतपूर्व बदली केली आहे.
पोलिस निरीक्षक अभिजित सुभाष देशमुख - परकीय नागरिक नोंदणी कक्ष ते वडगाव मावळ पोलिस ठाणे, पोलिस निरीक्षक वैशाली रावसाहेब पाटील बारामती तालुका पोलिस ठाणे
ते हवेली पोलिस ठाणे, पोलिस निरीक्षक शंकर मनोहर पाटील - उरुळीकांचन पोलिस ठाणे ते कामशेत पोलिस ठाणे, पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव - बारामती वाहतूक शाखा ते बारामती तालुका पोलिस ठाणे, पोलिस निरीक्षक - श्रीशैल रामचंद्र चिवडशेटटी - नियंत्रण कक्ष, पुणे ग्रामीण ते बारामती वाहतूक शाखा, पोलिस निरीक्षक पोनि ऋषिकेश भाऊसाहेब अधिकारी - सासवड पोलिस ठाणे ते नियंत्रण कक्ष, पुणे ग्रामीण, सहायक पोलिस निरीक्षक - नितीन हनुमंत खामगळ - वेल्हा पोलिस ठाणे ते नियंत्रण कक्ष, पुणे ग्रामीण, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक - प्रवीण महादेव सपांगे - यवत पोलिस ठाणे ते नारायणगाव पोलिस ठाणे, सहायक पोलिस निरीक्षक किशोर विठ्ठल शेवते - वाचक, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक कार्यालय, पुणे ते वेल्हा पोलिस ठाणे, सहायक पोलिस निरीक्षक - गजानन रतन चेके वाचक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, बारामती ते नीरा - नरसिंहपूर पोलिस ठाणे (नियोजित पोलिस ठाणे कार्यान्वित झाल्यानंतर).
