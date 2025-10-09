बारामतीत नगराध्यक्षासोबत सभापतिपदही खुले
बारामती, ता. ९ : नगराध्यक्षपदापाठोपाठ बारामती तालुका पंचायत समितीच्या सभापतिपदीही खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार नशीब आजमावू शकणार आहे.
पुण्यात गुरुवारी (ता. ९) झालेल्या पंचायत समिती सभापतिपदाच्या सोडतीमध्ये बारामती पंचायत समितीसाठी खुल्या प्रवर्गाला यंदा संधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले. बारामती शहर व तालुक्याच्या प्रथम नागरिकपदी आता खुल्या प्रवर्गातील व्यक्ती आरूढ होणार आहे.
तब्बल आठ वर्षांच्या कालखंडानंतर पंचायत समिती निवडणूक होणार असल्याने तालुक्यात अनेक इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीस प्रारंभ केला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर संधी मिळविण्यासाठी इच्छुकांकडून मान्यवरांच्या गाठीभेटी व फोन करण्यास प्रारंभ झाल्याचे दिसले.
यंदा माळेगाव नगरपंचायत झाल्यामुळे पंचायत समितीतून हा भाग वगळला गेला आहे. दुसरीकडे सांगवी हे गाव पणदरे गटात समाविष्ट झाले आहे. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद गट व गणांचे आरक्षण सोमवारी (ता. १३) जाहीर होणार आहे.
