बारामतीत प्रशासनाचा बेफिकीरपणा
बारामती, ता. १२ : शासकीय काम करताना ते किती बेफिकिरीने केले जाते, याची अनेकदा उदाहरणे पाहायला मिळतात. शहरातील परकाळे बंगला पुलानजीक रस्त्यावर पडलेले खड्डे प्रशासनाने बुजविले, मात्र ते बुजविताना त्याच्याकडे कोणीही गांभीर्याने लक्षच दिले नाही हे समोर आले आहे.
पूर्वी या खड्ड्यातून जाताना दुचाकी आपटत होत्या. आता हे खड्डे बुजविल्याने त्या खड्ड्यावरून लोकांच्या दुचाकी आपटतात. काही खड्डे बुजविले, तर काही खड्डे तसेच ठेवण्यात आले आहे. तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न या शब्दात बारामतीकरांनी या कामाचे वर्णन केले.
हे काम करताना नगरपरिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते का? असतील तर त्यांनी सगळे खड्डे का बुजवून घेतले नाहीत? त्याचा दर्जा कोणी तपासला? तो योग्य होता का? या कामासाठी नगरपरिषदेने किती खर्च केला? असे प्रश्न नागरिकांना पडले आहेत. अत्यंत बेफिकिरीने कामे केल्याने त्याचा मनस्ताप नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. कामे करणाऱ्यांना त्याचे काही देणेघेणे नसते. या साठी जबाबदारी अधिकारी व कर्मचारी यांना कोणीही काहीही विचारत नाही. त्यांच्याकडून ना खुलासा मागविला जातो ना काही कारवाई होते.
हा रस्ता सन २०२१ मध्ये तयार झाला तेव्हा असलेली एजन्सी व ज्या संस्थेने त्याचे प्रमाणीकरण केले, त्यांनाही नगरपरिषदेने जाब विचारण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात काहीही केले जात नाही.
अधिकारी फिरकतच नाहीत
रस्ते आणि विकासकामांची बांधकामे करताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग व नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याची नियमित तपासणी करणे अपेक्षित असते, प्रत्यक्षात अधिकारी अभावानेच अशा कामांना भेट देतात, काम सुरू असताना त्याची देखरेख गरजेची असते, प्रत्यक्षात ते कधीच होत नाही.