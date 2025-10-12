तर नगरपरिषदेवर मोर्चा आणू : संजय लालबिगे
बारामती, ता. १२ : येथील नगरपरिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष संजय लालबिगे यांनी मतदार यादीतील मतदारांच्या प्रभाग रचनेमध्ये घोळ झाल्याचा आरोप करत थेट नगरपरिषदेवर मोर्चा काढण्याचाच इशारा दिला आहे.
या संदर्भात संजय लालबिगे यांनी पोलिस निरिक्षक व मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात ते नमूद करतात, प्रभाग सोळा व दहा मधील अनेक मतदारांची नावे त्यांचा प्रभाग सोडून इतर प्रभागात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. काही मतदारांच्या एकाच कुटुंबातील मतदारांची वेगवेगळ्या प्रभागात नावे गेल्याचे स्पष्ट झाले असून ही बाब गंभीर आहे.
प्रभाग सोळामधील आठशेपेक्षा अधिक मते ही प्रभाग आठमध्ये वळविण्यात आली आहेत. प्रभाग सोळामधील मते प्रभाग दहामध्ये वळविली गेली आहेत. ज्या प्रभागात संबंधित मतदार राहतच नाहीत, अशा प्रभागात त्यांची नावे गेल्याचे मतदार यादी पाहिल्यानंतर समोर आले आहे. जवळपास वीस टक्क्यांहून अधिक मतदारांची नावे त्यांच्या संमतीविनाच इतर प्रभागात जोडलेली आहेत.
मुख्याधिकाऱ्यांनी जी व्यक्ती ज्या प्रभागात वास्तव्यास आहे, त्याच प्रभागातील मतदारयादीत ही नावे पुन्हा जोडून घेण्याचे आवाहन संजय लालबिगे यांनी केले आहे. असा निर्णय न झाल्यास नगरपरिषदेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
कालच शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला शहराध्यक्षा आरती शेंडगे यांनीही हाच आरोप करत नगरपरिषदेच्या प्रशासनाला धारेवर धरले होते.
