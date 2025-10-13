खुनाच्या प्रयत्नातील दोन आरोपींना अटक
बारामती, ता. १३ : येथील एमआयडीसीमध्ये झालेल्या खुनाच्या प्रयत्नाच्या प्रकरणातील दोन संशयितांना पुणे ग्रामीण पोलिसांची स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा व तालुका पोलिसांनी अहिल्यानगर येथील रुई छत्तीसी येथून ताब्यात घेतले.
जळोची येथे या प्रकरणातील आरोपी जयेश बाबासाहेब माने, प्रथमेश बाळू गवळी, विनोद गणेश जाधव व इतर चार जणांनी गुरुवारी (ता. ९) तू गणेश धुळाबापू वाघमोडे यांच्यासोबत का फिरतो, आमची माफी माग असे म्हणत कोयत्याने मारहाण केली. आम्ही इथले भाई आहोत, असे सांगत कोयता हवेत फिरवत तेथून ते पसार झाले. पोलिस अधीक्षकांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखत आरोपींना तत्काळ अटकेच्या सूचना दिल्या. पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर व चंद्रशेखर यादव यांनी पथके तयार केली. या पैकी जयेश माने हा खुनाच्या गुन्ह्यात आरोपी असून तो जामिनावरून नुकताच तुरुंगात बाहेर आलेला असल्याचे चंद्रशेखर यादव यांनी सांगितले. जुलै २०२३ मध्ये दोन्ही बाजूंमध्ये वाद झाला होता. त्यावेळी जयेश माने याला मारहाण करण्यात आली होती. त्याच्या फिर्यादीवरून गणेश वाघमोडे, गौरव सूळ व इतरांवर जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीद्वारे अहिल्यानगर जिल्ह्यातून दोन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक विक्रम पवार, पोलिस उपनिरीक्षक अमोल कदम, पोलिस उपनिरीक्षक बाळासाहेब कारंडे, सहायक फौजदार एस. जे. वाघ, स्वप्नील अहिवळे, शकील शेख आदींनी ही कामगिरी केली.
